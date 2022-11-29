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11:29, 29 ноября 2022 года Андрей Клычков провел заседание комиссии по противодействию коррупции Участники обсудили, насколько правоохранительные органы эффективно борются с такими видами преступлений.





Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе состоялось 29 ноября, в этом году оно последнее. Его провел губернатор Орловской области. На повестке стояла тема эффективности работы силовиков в данном направлении.



Затронули участники заседания и другие вопросы. В частности, борьбу с коррупцией в вузах, итоги декларационной компании, деятельность Контрольно-счетной палаты, а также противодействие коррупции в сфере закупок.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





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