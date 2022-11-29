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11:09, 29 ноября 2022 года В Орле до конца 2022 года оборудуют пять остановок на Алроса Инфраструктура дополнится дорожными знаками и площадкой для стоянки автобусов.





Напомним, в начале сентября по Зареченскому микрорайону запустили новую схему движения маршрутного транспорта. По ней на маршруты вышли пять автобусов, которые стали доезжать до улиц Емлютина и Зеленина. Согласно схеме, сделаны заездные карманы, но с остановками пока не сложилось. Это выезд из Зареченского микрорайона: на бульваре Молодежи, у "Ледовой Арены", на улице Алроса, 3. Всего планируют установить пять остановочных павильонов до конца 2022 года.





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