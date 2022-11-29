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12:17, 29 ноября 2022 года В Орле на месяц откроется выставка, посвященная новинкам литературы Она будет работать в Бунинке.





правительства региона. На выставке "Новые книги, новые знания" в течение декабря представят книги по истории, литературоведению, а также издания, посвященные истории Москвы. Об этом рассказали в пресс-служберегиона. Орловцы смогут погрузиться в атмосферу Древней Руси, Санкт-Петербурга, столицы и других городов России. Также на выставке представят книги, посвященные творчеству Толстого, Есенина и Зайцева.





Сергей СИЛАЕВ





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