В Орле на месяц откроется выставка, посвященная новинкам литературы

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12:17, 29 ноября 2022 года
В Орле на месяц откроется выставка, посвященная новинкам литературыОна будет работать в Бунинке.
На выставке "Новые книги, новые знания" в течение декабря представят книги по истории, литературоведению, а также издания, посвященные истории Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Орловцы смогут погрузиться в атмосферу Древней Руси, Санкт-Петербурга, столицы и других городов России. Также на выставке представят книги, посвященные творчеству Толстого, Есенина и Зайцева.
Сергей СИЛАЕВ