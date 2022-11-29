Главная » Новости



12:37, 29 ноября 2022 года Желающим работать в орловских селах медикам выплатят по 1,5 миллиона Для студентов медициского вуза в областном центре состоялась ярмарка вакансий.





Сегодня с будущими медиками посебедовали главные врачи. Студентам на ярмарке вакансий рассказали, в том числе, рассказали о льготах, предусмотренных программой "Земский доктор".



По этой программе медикам, приезжающим в сельскую местность работать, выплачивают подъемные в сумме от одного до полутора миллионов рублей. А некоторые районные больницы готовы посодействовать с обеспечением земских докторов жильем. Подобная возможность есть в Мценском и Дмитровском районах, а также в Новосиле и Ливнах.







Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2