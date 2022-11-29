В Орловской области почти 700 человек будут получать губернаторскую стипендию

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13:27, 29 ноября 2022 года
В Орловской области почти 700 человек будут получать губернаторскую стипендиюВыплата назначена школьникам, студентам и аспирантам.
Об этом рассказал руководитель областного департамента образования Алексей Карлов. Ежегодно дополнительную выплату получают те, кто достиг особых успехов а учебе и науке. Именных стипендий губернатора в 2022-2023 году удостоены 672 человека: 33 школьника, 30 воспитанников допобразования, 100 студентов СПО, 200 студентов вузов, 50 аспирантов.
– Хочется пожелать только успехов! Развивайтесь во всех сферах, идите к новым победам, ставьте цели и достигайте их! Мы поддержим! - отметил Карлов.
Сергей СИЛАЕВ