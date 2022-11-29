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13:00, 29 ноября 2022 года В Орловской области можно вблизи посмотреть на зубров В национальном парке "Орловское полесье" создали дополнительные подкормочные площадки.





В нашем регионе проживает самая большая популяция зубров и в зимнее время можно приблизиться к ним. Увидеть этих краснокнижных животных можно в нацпарке "Орловское полесье".



В холодное время года зубры, обычно прячущиеся в лесной чаще, выходят на поля в поисках пропитания. В этом году в полесье оборудовали четыре подкормочных площадки, здесь можно понаблюдать за жизнью животных. Кстати, по статистике, каждый год посещают нацпарк около 60 тысяч туристов. Помимо взрослыъ зубров можно увидеть и телят: их сейчас в полесье 89.











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