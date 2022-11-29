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12:14, 29 ноября 2022 года Сенатор Круглый рассказал об улучшении состояния орловского боксера Дениса Бойцова Владимир Круглый побывал в гостях у семьи.





Орловский сенатор Владимир Круглый сообщил об улучшении состояния боксера Дениса Бойцова. Круглый побывал в гостях у семьи на прошлой неделе и подробнее о визите рассказал в своем телеграм-канале.



- Дениса удалось вернуть в родной дом больше года назад, и это стало для него еще одним шансом. Шансом на жизнь. За это время он очень изменился – живой осознанный взгляд, контроль собственного тела, хороший аппетит и неиссякаемый оптимизм. Да, впереди еще много работы, но прогресс очевиден. Близкие люди смогли поддержать его и дать сил на новые свершения, - написал сенатор.



Орловского боксера-тяжеловеса Дениса Бойцова едва не убили в мае 2015 года в Германии. Супертяжа ,которому на тот момент было 29 лет, обнаружили работники берлинского метрополитена с тяжелымии повреждениями головы и рук. Долгое время он провел в коме, родные никак не могли вернуть его на родину. Сделать это удалось год назад.



Фото: Владиминр Круглый, телеграм.











Ольга СУПОНЕВА





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