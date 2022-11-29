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13:57, 29 ноября 2022 года Организации Орловской области заработали более 34 миллиардов рублей за девять месяцев 2022 года В плюс удалось выйти не всем.





Орелстат. С января по сентября 2022 года орловские предприятия заработали 34 миллиарда 117 миллионов рублей. 209 из них получили прибыль в размере 36 миллиарда 161 миллиона, а 66 – работали имели убыток на сумму 2 миллиарда 43 миллиона рублей. Промежуточные финансовые итоги года подвел . С января по сентября 2022 года орловские предприятия заработали 34 миллиарда 117 миллионов рублей. 209 из них получили прибыль в размере 36 миллиарда 161 миллиона, а 66 – работали имели убыток на сумму 2 миллиарда 43 миллиона рублей. – На конец сентября 2022 года кредиторская задолженность составила 78 076,4 миллиона рублей (124,5% к аналогичной дате 2021 г.), из нее просроченная – 3 727,4 миллиона рублей, или 4,8% от общей суммы кредиторской задолженности, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.





Сергей СИЛАЕВ





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