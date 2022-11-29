Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в работе Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

В этом году он посвящен вопросам снятия инфраструктурных ограничений международной торговли.

Об этом сообщает официальный сайт Президента России.

России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики, в том числе в высокотехнологичных. Несомненно, что в этой работе будут инициативно участвовать регионы наших стран,

отметил Владимир Путин.



Президент Республики Казахстан, Президент Республики Казахстан,

в свою очередь, выразил уверенность в том,

что межрегиональное и приграничное сотрудничество должно стать базовой платформой для конструктивного взаимодействия стран по всем направлениям.





Фото: kremlin.ru



