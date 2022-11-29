В Орле возбуждены уголовные дела из-за подделки протоколов собрания собственников

В липовых документах жители якобы выбрали для своего дома управляющую компанию.

улице Андрианова, 12 и улице Октябрьской, 126 г пожаловались на нарушения их прав. По словам жильцов, управляющая компания подделала документы собрания собственников. В них,

В ходе проверки установлено, что соответствующие протоколы общих собраний собственников жилых помещений названных многоквартирных домов, на основании которых была установлена указанная управляющая компания, содержат подложные данные,

- прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.



В итоге полиция завела дела по статье 327 УК РФ: подделка официального документа.





