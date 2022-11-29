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14:09, 29 ноября 2022 года

В Орле возбуждены уголовные дела из-за подделки протоколов собрания собственников

В липовых документах жители якобы выбрали для своего дома управляющую компанию.


Уголовные дела заведены после того, как жители домов по улице Андрианова, 12 и улице Октябрьской, 126 г пожаловались на нарушения их прав. По словам жильцов, управляющая компания подделала документы собрания собственников. В них, якобы, жители давали согласие на  выбор этой же УК для обслуживания своих домов в дальнешем.

Люди пожаловались в прокуратуру, началась проверка. Которая в итоге обернулась уголовным разбирательством.

В ходе проверки установлено, что соответствующие протоколы общих собраний собственников жилых помещений названных многоквартирных домов, на основании которых была установлена указанная управляющая компания, содержат подложные данные, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В итоге полиция завела дела по статье 327 УК РФ: подделка официального документа.





Ольга СУПОНЕВА
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