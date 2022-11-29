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14:47, 29 ноября 2022 года В Орле прошло заседание антинаркотической комиссии Депутаты уделили внимание работе с молодежью.





Орловского городского совета народных депутатов. Ключевые аспекты – профилактика, вовлечение молодых людей в общественную деятельность, формирование ценностей и ведение здорового образа жизни. Об этом сообщила пресс-служба. Ключевые аспекты – профилактика, вовлечение молодых людей в общественную деятельность, формирование ценностей и ведение здорового образа жизни. – Безусловно, в последнее была проделана большая работа по профилактике негативных явлений среди молодежи. Между тем, предстоит приложить еще немало усилий, чтобы искоренить интерес у молодых людей к употреблению наркотиков, продолжить проведение мероприятий, направленных на отказ от негативных привычек, а также усилить инициативы по формированию культуры здорового образа жизни с раннего возраста, уделять особенное внимание выявлению детей и семей из "группы риска", - сказал председатель городского совета Василий Новиков.





Сергей СИЛАЕВ





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