В Орловской области мужчина выплатил алименты, не пожелав ходить пешком

Приставы наложили ограничение на право управления машиной.

Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области. Житель Дмитровского района несвоевременно выплачивал алименты несовершеннолетнему сыну. Часть платежей приходила не в полном объеме, поэтому появился долг в размере 55 тысяч рублей.

– В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника и его имущества ряд ограничительных и запретительных мер, в том числе, постановление о временном ограничении в специальном праве управления транспортным средством, - рассказали в пресс-службе ведомства.