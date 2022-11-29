В Орловской области мужчина выплатил алименты, не пожелав ходить пешком

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15:17, 29 ноября 2022 года
В Орловской области мужчина выплатил алименты, не пожелав ходить пешкомПриставы наложили ограничение на право управления машиной.
Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области. Житель Дмитровского района несвоевременно выплачивал алименты несовершеннолетнему сыну. Часть платежей приходила не в полном объеме, поэтому появился долг в размере 55 тысяч рублей.
– В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника и его имущества ряд ограничительных и запретительных мер, в том числе, постановление о временном ограничении в специальном праве управления транспортным средством, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Меры напомнили орловцу, что долги необходимо отдавать. Не желая ходить пешком, мужчина моментельно нашел 55 тысяч рублей и оплатил весь долг. Позже он направился в центр занятости населения района, чтобы встать на соответствующий учет.
Сергей СИЛАЕВ