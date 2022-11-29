вторник 29.11.2022 19:18:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС














Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:17, 29 ноября 2022 года

В Орловской области мужчина выплатил алименты, не пожелав ходить пешком

Приставы наложили ограничение на право управления машиной.


Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области. Житель Дмитровского района несвоевременно выплачивал алименты несовершеннолетнему сыну. Часть платежей приходила не в полном объеме, поэтому появился долг в размере 55 тысяч рублей. 

В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника и его имущества ряд ограничительных и запретительных мер, в том числе, постановление о временном ограничении в специальном праве управления транспортным средством, - рассказали в пресс-службе ведомства. 

 

Меры напомнили орловцу, что долги необходимо отдавать. Не желая ходить пешком, мужчина моментельно нашел 55 тысяч рублей и оплатил весь долг. Позже он направился в центр занятости населения района, чтобы встать на соответствующий учет.




Сергей СИЛАЕВ
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.