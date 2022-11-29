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15:47, 29 ноября 2022 года 71-летнего амчанина будут судить за выстрелы в соседа из самодельного револьвера Его обвиняют в семи эпизодах преступлений.





СУ СК РФ по Орловской области. В отношении жителя Мценска завершено расследование уголовного дела, заведенного следственными органами. Мужчину обвиняют в покушении на убийство и незаконном хранении, изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Следствие установило, что в мае 2022 года 71-летний мужчина находился рядом со своим домом в деревне Гладкое. Там же находился и 43-летний сосед, с которым пожилой мужчина поссорился. В результате амчанин несколько раз выстрелил в мужчину из самодельного револьвера и попал ему в голову. 43-летнему орловцу удалось избежать смерти, так как он смог убежать в безопасное место, а затем получить помощь медиков. – Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.





Сергей СИЛАЕВ





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