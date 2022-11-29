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15:47, 29 ноября 2022 года Форум "Я - доброволец" открылся в Орле Победители и полуфиналисты с 4 по 8 декабря примут участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве.





Открытие форума состоялось 29 ноября, он проходит в рамках нацпроекта "Образование". Мероприятие направлено на развитие волонтерства путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения жителей Орловской области в добровольческую деятельность.



В Орловской области добровольцами значится порядка 40 тысяч человек. Сегодня состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа Международной Премии «#МЫВМЕСТЕ». Это 27 проектов-победителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.



- Мы видим, как растет, крепнет и развивается волонтерское движение на Орловщине. Сегодня как никогда ваш труд особенно важен и ценен. Сейчас крайне важно поддержать людей, чьи родные и близкие стали на защиту страны, дать почувствовать бойцам наше тепло и поддержку. Такая совместная помощь действительно творит чудеса, придает им сил и уверенности в нашей победе,- обратилась к присутствующим Светлана Зоць, и.о. руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области











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