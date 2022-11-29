вторник 29.11.2022 19:18:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС














Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:47, 29 ноября 2022 года

Форум "Я - доброволец" открылся в Орле

Победители и полуфиналисты с 4 по 8 декабря примут участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве.


Открытие форума состоялось 29 ноября, он проходит в рамках нацпроекта "Образование". Мероприятие направлено на развитие волонтерства путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения жителей Орловской области в добровольческую деятельность.

В Орловской области добровольцами значится порядка 40 тысяч человек. Сегодня состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа Международной Премии «#МЫВМЕСТЕ». Это 27 проектов-победителей, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Мы видим, как растет, крепнет и развивается волонтерское движение на Орловщине. Сегодня как никогда ваш труд особенно важен и ценен. Сейчас крайне важно поддержать людей, чьи родные и близкие стали на защиту страны, дать почувствовать бойцам наше тепло и поддержку. Такая совместная помощь действительно творит чудеса, придает им сил и уверенности в нашей победе,-  обратилась к присутствующим Светлана Зоць, и.о. руководителя Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления. 

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области





Вести-Орёл
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.