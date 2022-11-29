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16:17, 29 ноября 2022 года Орловский театр "Свободное пространство" завоевал приз зрительских симпатий на фестивале в Екатеринбурге Сказка-мюзикл "Летучий корабль" взяла свою награду в театральной премии "Музыкальное сердце театра".









- Одна из артисток театра - Виктория Саленкова - прошла конкурсный отбор и участвовала в творческой лаборатории под руководством Александра Рыхлова, художественного руководителя театра Алексея Рыбникова. Благодарим нашиз зрителей и друзей, за то, что поддержали спектакль в голосовании! - Ежегодня премия проходила в Екатеринбруге с 18 по 28 ноября. Орловский театр привозил постановку Светланы Горшковой. Зритель оценил ее по достоинству, отдав орловскому спектаклю свои симпатии.- Одна из артисток театра - Виктория Саленкова - прошла конкурсный отбор и участвовала в творческой лаборатории под руководством Александра Рыхлова, художественного руководителя театра Алексея Рыбникова. Благодарим нашиз зрителей и друзей, за то, что поддержали спектакль в голосовании! - пишет телеграм-канал театра "Свободного пространства".





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