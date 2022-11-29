вторник 29.11.2022 19:19:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС














Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:37, 29 ноября 2022 года

Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева выиграла международные соревнования

Этап серии соревнований «Russian judo Tour» среди мужчин и женщин состоялся в Челябинске.


Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева записала на свой счет очередной международный успех. На этот раз нашей спортсменке покорилась высшая ступень пьездестала почёта этапа серии соревнований «Russian judo Tour».

За награды турнира боролись 213 спортсменов из 31 региона России, а также Таджикистана, Узбекистана, республики Беларусь, Монголии, Индии и Израиля. Орловчанка Антонина Шмелева стала лучшей в весовой категории до 78 килограммов.



Анастасия Дорохова
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.