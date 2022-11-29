Главная » Новости



18:37, 29 ноября 2022 года Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева выиграла международные соревнования Этап серии соревнований «Russian judo Tour» среди мужчин и женщин состоялся в Челябинске.





Орловская дзюдоистка Антонина Шмелева записала на свой счет очередной международный успех. На этот раз нашей спортсменке покорилась высшая ступень пьездестала почёта этапа серии соревнований «Russian judo Tour».



За награды турнира боролись 213 спортсменов из 31 региона России, а также Таджикистана, Узбекистана, республики Беларусь, Монголии, Индии и Израиля. Орловчанка Антонина Шмелева стала лучшей в весовой категории до 78 килограммов.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2