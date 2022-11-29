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16:37, 29 ноября 2022 года Футболистки «ОрелГУ-КПРФ» одержали первую победу в Чемпионате России Наша команда на выезде разгромила пензенскую «Лагуну-УОР».





Женская сборная ОГУ по мини-футболу продолжает участие в дивизиональном этапе Чемпионата России по мини-футболу. В минувшем туре наша команда дважды на выезде сыграла с пензенской «Лагуной-УОР».



Первая игра закончилась поражением орловчанок со счетом 1:3, а вот в повторной игре нашей команде улыбнулась удача – орловчанки выиграли со счетом 7:2. Сейчас футболистки «ОрелГУ-КПРФ» имеют в активе 4 очка.



Следующий тур орловчанки проведут на своем поле 2 и 3 декабря. Соперник – столичный «Мосполитех».





Анастасия Дорохова





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