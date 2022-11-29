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15:51, 29 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Почти 63 метра над землей! В Орле появится 21-этажный дом. - В Орле прошла медицинская ярмарка вакансий. - 99 человеческих качеств! О каждом снимут фильм. В нашем регионе расскажут о самопожертвовании. - Вместо сотен платежек - одна. Что изменится в уплате налогов? - Какой коллектив барабанщиков стал лучшим?



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