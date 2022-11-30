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20:27, 29 ноября 2022 года Юные орловские хоккеисты – в лидерах первенства ЦФО 12-летние спортсмены «Ледового поколения» идут на втором месте окружного турнира.





Воспитанники спортивной школы "Ледовое поколение" 2010 года рождения принимает участие в Первенстве ЦФО среди сверстников. Наша команда сыграла 9 матчей, в пяти из которых одержала победу. Юные орловцы имеют в активе 10 очков.



В минувшем туре наша команда поделила очки на своей площадке со сверстниками из Тамбова. Первая встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей, повторный матч орловцы выиграли со счетом 5:1.





Анастасия Дорохова





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