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16:16, 29 ноября 2022 года На Орловщине выбрали лучших барабанщиков Победители "стучали" во Дворце пионеров





Конкурс среди школьников Орловской области проходит ежегодно. В областной столице стал известен лучший барабанный коллектив и знаменная группа. Подробности смотрите в нашем сюжете.





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