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17:07, 29 ноября 2022 года В Орле за мостами будут следить видеокамеры

Никита Митряев. Об этом рассказал начальник отдела организации дорожной деятельности администрации Орла – Мы выполняем первоочередные меры по охране объектов транспорта и транспортной инфраструктуры на шести категорированных мостах. В рамках заключенных контрактов ООО "ИнтерМакс" установило уже 48 камер видеонаблюдения. Так, они подключены на Октябрьском и Тургеневском мостах. Впереди еще четыре объекта – Лужковский мост, мост Дружбы, Болховский мост и путепровод 379 км. Работы по ним ведутся. Предстоит установить 86 камер, - сказал он. Также в ближайшее время у мостов вырубят поросль. Подобную работы проведут рядом со всеми мостами, чтобы ветки не закрывали видимость для камер и не мешали соблюдению требований антитеррористической безопасности.





Сергей СИЛАЕВ





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