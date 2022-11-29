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17:37, 29 ноября 2022 года

Трассу в Орловской области Р-120 расширят до четырех полос

Речь идет об участке от Орла в сторону Брянска.


Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора. В планах расширят участок с 26 по 46 километр дороги. К капитальному ремонту приступили в ноябре. Работы позволят увеличить пропускную способность в три раза – до 43 тысяч автомобилей в сутки.

 

В настоящее время проводятся геодезические работы, снятие растительного слоя и подготовка материалов. Асфальт будет двухслойный, верхний слой – шебеночно-мастичный. Кроме этого частично заменят и удлинять 18 труб.

 

Для безопасности появятся 11 светофоров и ограждения на 33 километрах дороги. Также в плане обустроить семь пешеходных переходов со светофорами и площадку отдыха для десяти автомобилей. 

 

– Также в ходе работ обновят существующие и построят новые линии электроосвещения общей протяженностью более 9 км. На участке установят светоотражающие дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика. Помимо этого, переустроят 14 существующих автобусных остановок. В селах Селихово, Горки и поселках Комаревец и Бунино установят 9 км шумозащитных экранов и уложат порядка 4 км тротуаров, - рассказали в пресс-службе. 

 




Сергей СИЛАЕВ
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