Главная » Новости



19:37, 29 ноября 2022 года В Орле прошел турнир по дзюдо Соревнования прошли в центре "Юность России".





Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Спортсмены собрались в физкультурно-спортивном комплексе в минувшие выходные. Турнир был посвящен памяти Вячеслава Селихова. Лучшего дзюдоиста определяли среди ребят 15-17 лет в восьми весовых категориях. В областную столицу съехались жители Орла и регионов. Победителей и призеров наградили призами, медалями и грамотами от управления спорта.





Сергей СИЛАЕВ





Новости СМИ2