В Орле прошел турнир по дзюдо

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19:37, 29 ноября 2022 года
В Орле прошел турнир по дзюдоСоревнования прошли в центре "Юность России".
Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Спортсмены собрались в физкультурно-спортивном комплексе в минувшие выходные. Турнир был посвящен памяти Вячеслава Селихова.
Лучшего дзюдоиста определяли среди ребят 15-17 лет в восьми весовых категориях. В областную столицу съехались жители Орла и регионов.
Победителей и призеров наградили призами, медалями и грамотами от управления спорта.
Сергей СИЛАЕВ