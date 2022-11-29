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18:07, 29 ноября 2022 года Директором школы №25 Орла стала Елена Корнюхина Новый руководитель учитель истории.





городской администрации. Елена Корнюхиной 39 лет. Она окончила Орловский государственный университет в 2005 году по специальности «История». Об этом рассказали в пресс-службе. Елена Корнюхиной 39 лет. Она окончила Орловский государственный университет в 2005 году по специальности «История». Педагог выступала в конкурсах педагогического мастерства. В 2015 году она стала полуфиналистом городского конкурса «Учитель года».





Сергей СИЛАЕВ





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