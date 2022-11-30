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7:30, 30 ноября 2022 года Орловские наездники успешно выступили на кубке губернатора Курской области. В активе наших спортсменов пять наград.





В Курской области состоялся Кубок губернатора Курской области. В детском зачете наши спортсмены трижды поднимались на студени пьедестала. На счету орловцев – серебро и две бронзы. Две награды – серебо и бронза в активе Ангелины Александровой на лошади по кличке Виктория.



В общем зачете золото завоевала Евгения Овчинникова на Оливии, бронзу – Кира Ерохина на Комете.



Фото из архива.





Анастасия Дорохова





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