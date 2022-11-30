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13:05, 30 ноября 2022 года Орловчанка Мария Деминова завоевала серебро на Первенстве ЦФО по шахматам Успеха наша спортсменка добилась в "блице".





В первенстве ЦФО по шахматам приняли участие 179 спортсменов из 17 регионов ЦФО. Турниры проходили с контролем времени 3 минуты каждому участнику до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.



В результате упорной борьбы амчанка Мария Деминова заняла 2 место в категории "Девушки до 19 лет".





Анастасия Дорохова





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