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8:00, 30 ноября 2022 года Последний день осени в Орле выдастся морозным Публикуем подробный прогноз погоды на 30 ноября.





Росгидрометцентра, погода в последний осенний день будет по-настоящему зимней: ожидается 7..4 градуса ниже нуля. Ветер восточный, порывистый, скорость 5 м/с, атмосферное давление на уровне 761 мм рт.ст.

В Орле 30 ноября ожидается переменная облачность. По прогнозу погода в последний осенний день будет по-настоящему зимней: ожидается 7..4 градуса ниже нуля. Ветер восточный, порывистый, скорость 5 м/с, атмосферное давление на уровне 761 мм рт.ст.







Ольга СУПОНЕВА





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