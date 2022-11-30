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8:30, 30 ноября 2022 года В Орле обсудили постройку шестнадцатиэтажек на улице Рощинской Развитие территории затронули на встрече в областной администрации.





Об этом сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Встреча прошла под председательством заместителя губернатора Владимира Ивановского. – Основной темой обсуждения стал вопрос размещения в границах участка по ул. Рощинской (территория Северного рынка) площадью 26,5 тысяч квадратных метров двух 16-ти этажных МКД с благоустройством прилегающей территории, размещением спортивных и детских площадок, - сообщил телеграм-канал. Развитие территорий осуществляется на основании договоров о комплексном развитии территорий. Они заключается органами местного самоуправления с обладателями земельных участков.





Сергей СИЛАЕВ





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