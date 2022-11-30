Главная » Новости



20:42, 29 ноября 2022 года Их позвала Родина и они - откликнулись Их позвала Родина и они - откликнулись. Потому что воспитаны - в любви к Отечеству. Поэтому если один брат получает повестку, другой - идет добровольцем. О правильном воспитании - наш первый материал.











Юлия Опанасюк





Новости СМИ2