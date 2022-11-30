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21:05, 29 ноября 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Когда один брат из трех получил повестку, двое - ушли добровольцами. - Меняют мир к лучшему . Сегодня открылся форум "Я - Доброволец!" Подробнее о проектах - в нашей программе. - Работа - есть! - О возможностях будущим медикам сегодня рассказали на профильной ярмарке вакансий.

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