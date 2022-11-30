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9:16, 30 ноября 2022 года

Чем подкормить зимой в Орле белок и птиц

Семечки лучше давать не соленые, а миндаль - под запретом.


Белки в парке Ботаника Орла уже давно стали любимцами местных жителей. Взрослые и дети приносят угощения для пушистых зверьков, а те способны запомнить человека по запаху и со временем чуть ли не ластиться к своим знакомым. Однако не все знают, что некоторая пища как для животных, так и для птиц опасна. Чем же можно покормить белок и синичек зимой? Разбиралась Юлия Сабельникова. 


Юлия Сабельникова
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