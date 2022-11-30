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9:50, 30 ноября 2022 года Танкисты поблагодарили жителей Орловской области за очередную посылку Бойцы танкового подразделения записали видеообращение.





Андрей Клычков в телеграм-канале. Танкисты передали большой привет всем неравнодушныи жителям региона, особенно – детям, написавшим для солдат письма с добрыми пожеланиями. Об этом рассказал губернатор Орловской областив телеграм-канале. Танкисты передали большой привет всем неравнодушныи жителям региона, особенно – детям, написавшим для солдат письма с добрыми пожеланиями. С начала специальной военной операции Орловская область регулярно оказывает гуманитарную помощь мобилизованным и добровольцам. – Благодарю всех и каждого, кто сделал свой вклад в общее правое дело. На таких примерах самоотверженности нам предстоит строить наше общее будущее вместе. Орловская область своих не бросает! - написал губернатор.





Сергей СИЛАЕВ





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