Выезд из Зареченского микрорайона Орла построят не раньше 2024 года

На оборудование одного километра улицы нужно 250 миллионов рублей.

В администрации Орла заявили, что дорога будет построена через два года. Оборудование дополнительного выезда внесено в муниципальную адресную инвестиционную программу на 2022-2026 годы. На строительство 1 километра объездной по улице Витольда Почернина на участке от улицы Зеленина до Царев Брода необходимо 250 миллионов рублей.

