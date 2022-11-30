Почему в Орле подорожает проезд объяснил заместитель мэра Ничипиров

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10:12, 30 ноября 2022 года
Почему в Орле подорожает проезд объяснил заместитель мэра НичипировНачальник управления ЖКХ и транспорта записал видеообращение орловцам.
Напомним, с 1 декабря стоимость проезда в общественном транспорте в городе Орла увеличится. при оплате наличными придется отдать 25 рублей, с помощью карты – 22.
– Необходимость повышения оплаты вызвана значительным ростом расходов на износ шин, стоимости горюче-смазочных материалов и самих транспортных средств, а также их технического обслуживания, - сообщила пресс-служба городской администрации.
Сергей СИЛАЕВ