Орловцам предлагают поучаствовать в акции "Доступная среда"

Пройти тотальный тест можно со 2 по 10 декабря.

Действительно доступная среда доступна? Орловцам предлагают ответить на этот вопрос. Жители региона могут принять участие во всероссийской акции "Доступная среда". Пройти тест можно со 2 по 10 декабря, регистрация открыта.



Желающие могут проверят знания о том как общаться и создавать условия для людей с особенностями здоровья. Тестирование проводится в онлайн-формате. В нем будут вопросы по созданию доступной среды, этике общения, правила оказания ситуационной помощи. Для тех, кто хочет показать хороший результат подготовлен бесплатный обучающий курс.



За время проведения акции проверили себя 450 тысяч россиян.