Среди детей в Орловской области зафиксирован серьезный рост заболеваемости ОРВИ

Чаще других болеют школьники в возрасте 7-14 лет.

Сезон простудных заболеваний и ГРИППа в Орловской области в самом разгаре. В регионе все больше заболевших слышат диагноз ОРВИ, есть несколько подтвержденных случаев ГРИППа.



Чаще всего пик приходится на период с декабря по февраль. В этом году он наступил немного раньше обычного. В орловских школах начали закрывать классы на карантин из-за острых респираторных инфекций. Рост идет в возрастных группах от 7 до 14 лет: по словам специалистов Роспотребнадзора увеличение фиксируется почти на 30%.



Всего в ноябре зарегистрировано официально почти 4 тысячи случаев ОРВИ.