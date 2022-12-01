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7:30, 1 декабря 2022 года С сегодняшнего дня в Орле подорожает проезд в общественном транспорте С 1 декабря придется заплатить 22 рубля по безналу и 25 наличными.





По словам заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова, увеличена стоимость проезда будет по просьбе перевозчиков.



- Необходимость повышения оплаты вызвана значительным ростом расходов на износ шин, стоимости горюче-смазочных материалов и самих транспортных средств, а также их технического обслуживания, - отметил Ничипоров.



До 1 декабря орловцы платили по 20 и 23 рубля за проезд по безналу и за наличные соответственно.





Ольга СУПОНЕВА





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