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16:30, 30 ноября 2022 года В декабре в Орле состоится "Спортивный бал-2022" 26 числа выберут лучших тренеров, команды, спортсменов.





Итоги года подведут в конце декабря. Всего в нем 10 номинаций: лучший спортсмен года, тренер, лучшая команда или мероприятие физкультурной направленности. Жюри выберет и информационный ресурс, который ежедневно рассказал о спортивных достижениях орловцев. В каждой номинации планируют определить по два победителя - отберут юниоров и двух взрослых, отличившихся спортсменов. Список кандидатов на победу необходимо предоставить до 11 декабря.



Сведения подаются в "Училище олимпийского резерва" или на электронную почту [email protected]





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