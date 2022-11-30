В Орловской области создадут кластер пищевой промышленности

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12:00, 30 ноября 2022 года
В Орловской области создадут кластер пищевой промышленностиСоглашение уже подписано.
Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. Мероприятие с предприниматели состоялось в здании правительства региона.
В рамках кластера планируется создать условия взаимодействия научных, пищевых, перерабатывающих предприятий и аграриев.
– Задачами кластера является повышение качества управления на его предприятиях, повышение конкурентоспособности и качества продукции, стимулирование инноваций и коммерциализации, развитие механизмов субконтрактации, а также сотрудничество между исследовательскими коллективами и предприятиями, - пояснили в пресс-службе.
Сергей СИЛАЕВ