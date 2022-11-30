Главная » Новости



10:46, 30 ноября 2022 года «Ростелеком» и ПФР объявили победителей VIII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2022» Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), АНО «Цифровая экономика» и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) подвели итоги VIII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2022».







За восемь лет, с 2015 года, участниками конкурса стали более 29 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Более 200 участников стали победителями и призерами конкурса. В 2022 году активно проявили себя участники старше 90 лет: 12 человек из восьми регионов, в том числе четверо из Санкт-Петербурга, жительница Кургана (98 лет), две участницы с Сахалина, одной из которых в апреле 2022 года исполнилось 100 лет. За восемь лет, с 2015 года, участниками конкурса стали более 29 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Более 200 участников стали победителями и призерами конкурса. В 2022 году активно проявили себя участники старше 90 лет: 12 человек из восьми регионов, в том числе четверо из Санкт-Петербурга, жительница Кургана (98 лет), две участницы с Сахалина, одной из которых в апреле 2022 года исполнилось 100 лет. Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы «Азбука интернета» — «Ростелекомом» и ПФР — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и АНО «Цифровая экономика». Всего на конкурс было подано более 5 000 заявок из 78 регионов РФ, допущено к участию 4 558 работ. От жителей средних и малых городов, а также из сельских районов поступило 80% работ. Пользователями портала госуслуг являются 86,3% участников конкурса. Многие работающие пенсионеры, которые приняли участие в конкурсе (32,9%), отметили, что изучение компьютера позволило им освоить новую специальность или сохранить рабочее место во время оптимизации на предприятиях. Среди участников конкурса 45% прошли обучение на курсах, организованных в центрах социального обслуживания населения, 11% авторов присланных работ осваивали компьютер при содействии общественных организаций, около 25% участников — при библиотеках, 10% — в образовательных учреждениях и организациях, 9% прошли обучение на других курсах, в том числе организованных ПФР и «Ростелекомом». Около 8% участников обучаются в домах-интернатах, около 5% участников — на дому при участии социального работника. Такая социальная услуга востребована у маломобильных граждан. Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали: 1 место: Невраева Елена Игоревна, Нижегородская область; 2 место: Часовенный Евгений Геннадьевич, Архангельская область; 3 место: Чуркина Любовь Ефимовна, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — Югра. Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали: 1 место: Поляков Олег Николаевич, Волгоградская область; 2 место: Малышева Екатерина Иосифовна, Санкт-Петербург; 3 место: Войтов Виктор Андреевич, Сахалинская область. Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель» стали: 1 место: Архипкина Ирина Викторовна, Нижегородская область; 2 место: Коршунова Нина Игнатьевна, Смоленская область; 3 место: Сидорова Людмила Михайловна, Омская область. Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали: 1 место: Пушкарева Тамара Владимировна, Брянская область; 2 место: Ефремова Ольга Петровна, Пензенская область; 3 место: Овчинникова Александра Степановна, Саратовская область. Победителями в номинации «Я — интернет-звезда» стали: 1 место: Пангина Наталья Валерьевна, Тюменская область; 2 место: Смирнова Тамара Михайловна, Астраханская область; 3 место: Рожаева Нина Николаевна, Алтайский край. По результатам конкурса был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. В топ-10 в 2022 году вошли: 1. Республика Татарстан — 769 (16,88%); 2. Оренбургская область — 329 (7,22%); 3. Московская область — 265 (5,82%); 4. Санкт-Петербург — 220 (4,83%); 5. Брянская область — 185 (4,06%); 6. Ростовская область — 176 (3,86%); 7. Ульяновская область — 157 (3,45%); 8. ХМАО-Югра — 135 (2,96%); 9. Красноярский край — 118 (2,59%); 10. Рязанская область — 118 (2,59%). Специальную номинацию учредили партнеры конкурса. Поощрительный приз от Российской Ассоциации электронных коммуникаций получила Елена Эрстед, преподаватель из Санкт-Петербурга, которая благодаря интернету реализовала свою общественную инициативу — онлайн-занятия для детей с ограниченными возможностями. Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного в 2014 году. Его цель — облегчить доступ пожилых граждан к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете. По заключению Института информатизации образования Российской академии образования, материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы той аудитории, которой они адресованы. Материалы программы постоянно обновляются, тематика курса расширяется. В 2022 году разработан новый модуль «Основы работы на смартфоне» https://www.azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module12/, создана группа для преподавателей «ВКонтакте», где уже зарегистрировано 259 участников, 7 декабря 2022 года пройдет очередной вебинар для организаторов очных курсов.







Новости СМИ2