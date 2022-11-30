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13:30, 30 ноября 2022 года Орловцев приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе патриотической песни "Родники" Конкурс пройдет в пяти номинациях.





Принять участие в конкурсе могут как профессионалы, так и любители. Творческое соревнование "Родники" пройдет в пяти номинациях. За лучшие стихи, исполнение, музыку и аранжировку предусмотрено материальное поощрение. Общий призовой фонд 3 миллиона рублей. От одного участника ждут не более трех работ, но с пометкой в каждой номинации.

Жанры и возраст значения не имеют. Есть только одно условие - в песне должно звучать все самое доброе и светлое, то что ассоциируется с Россией. Более подробная информация на сайте конкурса "Родники".







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