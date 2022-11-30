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14:00, 30 ноября 2022 года В Ливенском районе продолжается ремонт парка Второй этап благоустройства завершен в поселке Сахзаводской.





Речь идет о втором этапе ремонта парковой зоны. Рабочие уложили плитку и бордюры, провели озеленение. Работа эта выполнялась в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".



- В следующем году будет реализован 3 этап благоустройства в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, - сообщает Ливенская газета.



Фото: Ливенская газета







Ольга СУПОНЕВА





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