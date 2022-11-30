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15:00, 30 ноября 2022 года В Ливнах продолжается строительство корпуса школы №2 Работы стартовали в апреле.





"Телеграммы из Орла". Они ведутся в рамках национального проекта "Образование". О ходе работ сообщил телеграм-канал. Они ведутся в рамках национального проекта "Образование". Сейчас на месте работают три крана, а не один, как раньше. Фундамент залит, рабочие укладывают кирпичи, выполняются монолитные работы. – В части, где запланирован пищеблок, ведется перекрытие плитами цокольного этажа, после чего на этом участке строители приступят к кирпичной кладке. До конца декабря запланировано выполнить 70-75% от общего объема кладки, - сказано в сообщении.





Сергей СИЛАЕВ





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