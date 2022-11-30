В Ливнах продолжается строительство корпуса школы №2

|
|Главная » Новости
15:00, 30 ноября 2022 года
В Ливнах продолжается строительство корпуса школы №2Работы стартовали в апреле.
О ходе работ сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Они ведутся в рамках национального проекта "Образование".
Сейчас на месте работают три крана, а не один, как раньше. Фундамент залит, рабочие укладывают кирпичи, выполняются монолитные работы.
– В части, где запланирован пищеблок, ведется перекрытие плитами цокольного этажа, после чего на этом участке строители приступят к кирпичной кладке. До конца декабря запланировано выполнить 70-75% от общего объема кладки, - сказано в сообщении.
Сергей СИЛАЕВ