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15:00, 30 ноября 2022 года

В Ливнах продолжается строительство корпуса школы №2

Работы стартовали в апреле.


О ходе работ сообщил телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Они ведутся в рамках национального проекта "Образование". 

 

Сейчас на месте работают три крана, а не один, как раньше. Фундамент залит, рабочие укладывают кирпичи, выполняются монолитные работы. 

 

– В части, где запланирован пищеблок, ведется перекрытие плитами цокольного этажа, после чего на этом участке строители приступят к кирпичной кладке. До конца декабря запланировано выполнить 70-75% от общего объема кладки, - сказано в сообщении. 

 




Сергей СИЛАЕВ
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