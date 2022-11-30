Главная » Новости



14:30, 30 ноября 2022 года При пожаре в Колпне пострадал мужчина 29 ноября в райцентре полыхал гараж и автомобиль.





О ЧП рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Спасателям очевидцы сообщили о пожаре по улице 8 марта в районе 7 утра: огонь охватил гараж и находящуюся в нем отечественную легковушку На место прибыла пожарная бригада.



- Гараж горел открытым пламенем, существовала угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Пожарные сформировали звено ГДЗС и приступили к тушению огня, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.



В итоге с пламенем удалось справиться. Однако постройка выгорела изнутри, пострадала от огня и припаркованная в гараже "Десятка". К сожалению, пострадал и человек: госпитализирован в Колпнянскую ЦРБ 54-летний мужчина.



По какой причине случилось возгорание, еще предстоит установить экспертам.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2