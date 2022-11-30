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14:30, 30 ноября 2022 года

При пожаре в Колпне пострадал мужчина

29 ноября в райцентре полыхал гараж и автомобиль.


О ЧП рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Спасателям очевидцы сообщили о пожаре по улице 8 марта в районе 7 утра: огонь охватил гараж и находящуюся в нем отечественную легковушку На место прибыла пожарная бригада.

-  Гараж горел открытым пламенем, существовала угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Пожарные сформировали звено ГДЗС и приступили к тушению огня, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В итоге с пламенем удалось справиться. Однако постройка выгорела изнутри, пострадала от огня и припаркованная в гараже "Десятка". К сожалению, пострадал и человек: госпитализирован в Колпнянскую ЦРБ 54-летний мужчина. 

По какой причине случилось возгорание, еще предстоит установить экспертам. 

Фото из архива


Ольга СУПОНЕВА
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