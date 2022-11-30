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15:30, 30 ноября 2022 года На Тургеневском мосту Орла в ДТП угодили три автомобиля Столкнулись иномарки "Ниссан", "Митсубиши" и "Лифан".





Авария произошла вечером 29 ноября, в начале девятого часа. Подробнее о ней рассказали в Госавтоинспекции.



53-летний водитель кроссовера "Ниссан" ехал в сторону Васильевской улицы и врезался в стоящий автомобиль "Лифан". После удара "Ниссан" отбросило на стоящий "Митсубиши".



В итоге травмы в аварии получил один человек: 28-летний водитель "Лифана". Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области







Ольга СУПОНЕВА





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