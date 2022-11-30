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11:13, 30 ноября 2022 года Жителя Железногорска осудят за смертельный выстрел в орловца на охоте 45-летний местный житель целился в кустарник.





СУ СК РФ по Орловской области. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Железногорска. Его обвиняют с причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Следствие установило, что 15 октября 2022 года местный житель охотился со знакомыми рядом с деревней с деревней Березовка Дмитровского района. Он выстрелил в кусты, где находился 29-летний молодой человек, после чего последний скончался. – Следствием в установленные сроки проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.





Сергей СИЛАЕВ





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