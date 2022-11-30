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12:09, 30 ноября 2022 года На улицах Орла до конца года появится 29 новых остановок Первые из них уже установили на Карачевском шоссе.





Об оборудовании новых остановочных павильонов сообщает мэрия Орла. Сегодня рабочие смонтировали две остановки на Карачевском шоссе, всего в этом районе их будет пять.

Также остановки оборудуют на Кромском шоссе - тут их появится 5, еще 3 на Комсомольской, 2 на Октябрьской, по одной на Московской и Лескова.



Порадуют новые павильоны и жителей Зареченского микрорайона. По 2 рабочие установят на Емлютина и Зеленина, по одной на Генерала Ковалева, Алроса и Бульваре Молодежи.



Еще 3 остановки появится на улице Мостовой.





Ольга СУПОНЕВА





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