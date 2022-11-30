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16:00, 30 ноября 2022 года Первая партия подсолнечного масла из Орловской области отправилась в Китай Общий вес груза – 2 тысячи тонн.





Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Партия подсолнечного масла, произведенная на предприятии Орловской области, общим весом 2 тысячи тонн, отправилась в Китай. Об экспорте продукции сообщила пресс-служба управления. Партия подсолнечного масла, произведенная на предприятии Орловской области, общим весом 2 тысячи тонн, отправилась в Китай. После лабораторных исследований масло признали соответствующим всем требованиям китайской стороны. Напомним, ранее Орловщина направляла в Поднебесную только рапсовое масло.





Сергей СИЛАЕВ





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