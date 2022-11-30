Два фермера из Орловской области собрали свой третий груз для участников СВО

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12:35, 30 ноября 2022 года
Два фермера из Орловской области собрали свой третий груз для участников СВОВладимир Шашков и Сергей Малашин положили в посылку новогодние подарки.
В третий раз на передовую направится груз от орловцев из сел Борисово и Большая чернь. Груз повезет Владимир Шашков в ближайшую субботу.
В посылку вошли термобелье, нижнее белье, носки, теплая обувь, спальники, дизельные генераторы, газовые баллоны и тепловизоры. Гуманитарную помощь доставят на границу Белгородской области и Украины.
Татьяна Тимохина