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12:35, 30 ноября 2022 года Два фермера из Орловской области собрали свой третий груз для участников СВО Владимир Шашков и Сергей Малашин положили в посылку новогодние подарки.





В третий раз на передовую направится груз от орловцев из сел Борисово и Большая чернь. Груз повезет Владимир Шашков в ближайшую субботу. В посылку вошли термобелье, нижнее белье, носки, теплая обувь, спальники, дизельные генераторы, газовые баллоны и тепловизоры. Гуманитарную помощь доставят на границу Белгородской области и Украины.





Татьяна Тимохина





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