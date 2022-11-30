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13:50, 30 ноября 2022 года Многодетной семье из Херсона помогут с получением жилья в Орловской области Вопрос на контроль взяла депутат Госдумы Ольга Пилипенко.





Парламентарий приехала познакомиться с многодетной семьей, находящейся в пункте временного размещения с 12 ноября. У родителей шестеро детей. Все члены семьи уже получили гражданство РФ, а ребята обучаются в местной школе. Все положенные выплаты получены. К депутату Госдумы семья обратилась за помощью в оформлении жилищного сертификата, переселенцы хотят остаться жить на Орловщине. Ольга Пилипенко взяла вопрос под личный контроль. Также депутат Госдумы пообещала помочь с устройством старшего ребенка в образовательное учреждение для получения среднего профессионального образования.





Антон Киселёв





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